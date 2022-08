Sedicente tecnico la invita a mettere al sicuro soldi e gioielli: ottantenne sventa truffa ai suoi danni

Nonostante le sue ottanta primavere, una signora di Parma ha sventato un tentativo di truffa ed ha chiamato subito la Polizia. Alla sua porta si è presentato un uomo dicendo di essere un tecnico che la avvertiva di una grossa perdita d’acqua in zona con conseguenti allagamenti.

Pertanto le consigliava di recuperare tutti i gioielli e i soldi tenuti in casa per metterli al sicuro. Lei non ci ha creduto e quando ha preso il cellulare per chiedere aiuto, l’uomo le ha gettato il telefono a terra ed è scappato.

La signora è riuscita a vedere anche il complice che lo aspettava fuori con il motorino. E questo è un altro elemento utile per i poliziotti per individuarli in caso agiscano di nuovo.