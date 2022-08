Santa Caterina. Stasera Francesco Sarcina inaugura la seconda edizione del Villahermosa Festival

SANTA CATERINA. Prende il via oggi la seconda edizione del Villahermosa Festival. Ad inaugurarlo sarà Francesco Sarcina, frontman de “Le Vibrazioni” e potentissima voce della musica italiana. Si tratta di uno dei cantanti dalla carriera più longeva del panorama musicale italiano che, attraverso le canzoni dal vivo che lo hanno reso famoso, trasporterà il pubblico del festival caterinese in un viaggio lungo una vita: un viaggio fatto solo di una chitarra e di una grande voce.

E’ possibile prenotare online il tuo posto qui https://rb.gy/madqlk > l’ingresso è sempre gratuito C’è comunque la PROMO CENA + SPETTACOLO 20 € con posto gratuito in Platea Area Vip + menu degustazione in un ristorante a scelta. Prenota online scegliendo il tuo posto, ottieni i biglietti e goditi una cena speciale prima dello spettacolo. Non pagherai nulla al momento della prenotazione: il pagamento avverrà direttamente dopo cena al ristorante.

I POSTI A SEDERE PLATEA sono sold out. Per i POSTI IN PIEDI GRATUITI sono disponibili: prenotazioni online aperte. Tutte le info sul portale villahermosafestival.com