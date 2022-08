Russia vuole processare i prigionieri di guerra ucraini: la preoccupazione dell’ONU

L’Ufficio delle Nazioni Unite per i diritti umani ha espresso oggi preoccupazione per i piani delle autorita’ russe e gruppi affiliati a Donetsk di processare prigionieri di guerra ucraini a Mariupol.

“Siamo preoccupati per le notizie secondo cui la Federazione Russa e gruppi armati affiliati a Donetsk stanno pianificando – forse nei prossimi giorni – di processare i prigionieri di guerra ucraini in quello che viene chiamato un “tribunale internazionale” a Mariupol”, ha detto a Ginevra la portavoce dell’Ufficio dell’Alto commissariato Onu per i diritti umani, Ravina Shamdasani, “Sebbene siano disponibili pochi dettagli – ha aggiunto – foto e filmati pubblicati sui media e sui social media sembrano mostrare gabbie di metallo costruite nella sala filarmonica di Mariupol”, apparentemente destinate ai prigionieri di guerra.

La portavoce ha ricordato che secondo il diritto internazionale, le persone con lo status di prigioniero di guerra godono dell’immunita’ di combattente e non possono essere perseguite per aver partecipato a ostilita’ o per atti di guerra legittimi commessi nel corso del conflitto armato. “Il diritto internazionale umanitario vieta l’istituzione di tribunali esclusivamente per giudicare i prigionieri di guerra e privare deliberatamente un prigioniero di guerra del diritto a un processo equo e regolare costituisce un crimine di guerra.