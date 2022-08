Riesi. Fruibili i giochi inclusivi nel Parco Urbano “Celestri”

RIESI. L’Amministrazione Comunale ha reso noto che saranno fruibili i giochi inclusivi presso il Parco Urbano E. Celestri che verrà aperto giornalmente nel tardo pomeriggio e sarà a disposizione della cittadinanza.

Consapevole dell’importanza del verde pubblico e di una maggiore attenzione verso i giovani, l’Amministrazione comunale continuerà a lavorare per restituire il polmone verde alla città nella sua completezza.

Con l’apertura si confida in una maggiore consapevolezza collettiva e collaborazione verso il bene comune, pertanto si ritiene fondamentale appellarsi alla responsabilità di tutte e tutti giovani e adulti per garantire uno spazio sano, pulito e duraturo per i cittadini del futuro ricordando che i giochi sono utilizzabili dai 2 ai 12 anni.