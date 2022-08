Pallavolo femminile: l’alzatrice gelese Elisa Regina approda all’Ardens Comiso

A 17 anni Elisa Regina è già una giovane promessa del volley siciliano

L’alzatrice gelese Elisa Regina, 17 anni, approda all’Ardens Comiso. La giovane pallegiatrice, una delle promesse del volley giovanile siciliano, disputerà il prossimo campionato di serie B2 con la casacca biancorossa dell’Ardens.

Elisa Regina proviene dalle giovanili del Volley Gela. Lo scorso anno ha indossato la maglia della PVT Modica, disputando da protagonista i campionati Under 18, Under 19 e di serie C. Si tratta di un’atleta di notevoli doti tecniche, a dispetto della giovane età (compirà 18 anni tra tre mesi) e con una militanza di spessore in varie formazioni giovanili.

L’allenatore Giacomo Tandurella, che quest’anno ha assunto la guida della prima squadra dell’Ardens, la conosce bene e ha chiesto di portarla a Comiso.

Il ruolo dell’alzatrice è particolarmente delicato, è importante avere più atlete con determinate caratteristiche: il suo apporto sarà importante per la squadra della società biancorossa che, dopo il reintegro in serie B, punta quest’anno a disputare un campionato di spessore che permetta una salvezza tranquilla.

Per la giovane gelese sarà un esordio assoluto in un campionato di serie B2.

«Sono felice dell’inaspettata chiamata in un campionato nazionale e soprattutto da una società importante come l’Ardens Comiso – commenta Elisa Regina – non vedo l’ora di iniziare e di poter dare il massimo per poter ripagare la fiducia. Mi aspetto di continuare a crescere e migliorare per dare il mio contributo al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla società. Troverò mister Giacomo Tandurella, colui che mi ha fatto innamorare di questo sport, pallavolisticamente sono cresciuta con lui: indimenticabili gli 8 anni al Volley Gela, così come bellissima è stata l’esperienza fatta lo scorso anno alla PVT Modica. Dal contatto avuto con il direttore generale dell’Ardens, Salvatore Cosentino, mi sono sentita subito in famiglia e sono entusiasta per l’inizio di quest’avventura».

Si tratta del secondo acquisto dell’Ardens, che sta preparando per tempo la nuova stagione. Una settimana fa era stata tesserata Serena Susino, opposta di 31 anni, anch’essa di Gela: una giocatrice di esperienza che aveva lasciato la pallavolo e che ora ha deciso di accettare la nuova sfida.

L’Ardens quindi avrà quest’anno una forte rappresentanza gelese. E’ gelese anche il nuovo coach, Giacomo Tandurella, che guiderà la preparazione precampionato della squadra a partire dal 29 agosto.