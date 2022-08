Olimpiadi, Fiamme Oro: “risultato straordinario nel medagliere: 24 oro, 18 argento e 14 bronzo”

Lamorgese: i successi europei testimoniano la straordinaria attività del gruppo sportivo della Polizia

«Ancora una volta un risultato straordinario delle Fiamme Oro. Come in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi di Tokyo, gli atleti della Polizia di Stato hanno contribuito in maniera determinante ai successi dell’Italia nei campionati europei di nuoto di Roma e in quelli di Monaco», ha dichiarato il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese.

«Le 24 medaglie d’oro, le 18 d’argento e le 14 di bronzo delle complessive 117 vinte nelle due competizioni continentali dagli atleti azzurri testimoniano la straordinaria attività svolta dal gruppo sportivo della Polizia di Stato, grande protagonista del movimento sportivo italiano», ha aggiunto la titolare del Viminale, sottolineando «l’impegno di tutte le strutture sportive della Polizia di Stato per diffondere accanto ai valori sportivi quelli della legalità, avvicinando tanti giovani alle varie discipline agonistiche anche in zone difficili del nostro Paese».