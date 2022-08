Motori, si avvicina il 5° Slalom di Salice

Si sono appena spente le luci della ribalta sul Rally del Tirreno e la Top Competition, prosegue alacremente la stagione con l’organizzazione del 5° Slalom di Salice, l’apprezzata gara alle porte di Messina. La competizione anche quest’anno avrà validità per la Coppa Aci Sport, 5° Zona e per il Campionato Siciliano, promosso dalla delegazione Regionale, con coefficiente 1,2, oltre che per il Campionato Sociale Automobile Club Messina.

Le iscrizioni, tendenzialmente in aumento, proseguiranno sino alle ore 20.00 di lunedì 22 agosto. Anche in questa occasione si rinnova l’interazione con il territorio, persistendo attivissima la collaborazione della città Metropolitana di Messina e dell’Automobile Club nonché il supporto delle Associazioni Ufficiali di gara “Zancle” e “Peloro 93”.

La gara che vive nel caratteristico centro poco sopra Ganzirri ed affacciato sul Mar Tirreno, si svolgerà sui “collaudati” 2,9 Km della SP 51 che da Salice conducono verso Portella Castanea, riprendendo proprio alcuni tratti di una delle prove speciali teatro del sfide del Rally del Tirreno appena disputato. Saranno 13 le postazioni di rallentamento tra i birilli, che esalteranno in particolar modo le doti di agilità di auto e piloti.

Ha dichiarato Maria Grazia Bisazza alla guida di Top Competition:-“In pratica non ci siamo fermati, passando da una gara all’altra in pochi giorni, ma grazie ad uno staff organizzativo solido e competente, oltre alla presenza sul campo di numerosi appassionati che ci sostengono con il loro entusiasmo concreto, siamo i convinti che il nostro impegno sarà premiato. Come per il rally aspettiamo tanto pubblico sul percorso”-.

Nel 2021 vinse sulla scattante formula Ghipard il marsalese Girolamo Ingardia, leader indiscusso anche del Campionato Siciliano 2022 dopo le recenti affermazioni negli Slalom di Altofonte e Sant’Angelo Muxaro.

Ingardia lo scorso anno ha preceduto il beniamino locale Salvatore Schillace sulla Radical Sr4 e il Presidente della Trapani Corse Nicolò Incammisa.

Il programma del 5° Slalom di Salice, prevede l’apertura del centro accrediti presso la zona antistante la Canonica S.Stefano Juniore dove è ubicata la Direzione Gara, in Via P.Umberto di Salice (ME), dalle ore 15.00 alle ore 19.00 di sabato 27 Agosto. Non è prevista alcuna ricognizione. La gara prenderà il via alle ore 9.00 di domenica 28 e si disputerà su tre manche, al meglio delle quali sarà redatta la classifica.