Marathon Caltanissetta: alla 34ª Stramazzarino diversi podi per gli 8 atleti nisseni

Si è disputata domenica scorsa la 34ª Stramazzarino (Trofeo Oscar D’Asaro-Memorial Luigi Gulisano), valida come 4ª prova del Grand Prix provinciale di corsa su strada.

La Marathon Caltanissetta era presente con 8 atleti, tra loro due donne: Domenica Cannistraci e Graziella Giambra.

Una gara breve, ma parecchio insidiosa; il percorso di 6 Km presentava un tratto con un’elevata pendenza, dal fondo sconnesso e non solo sulla salita, anche il basolato, lungo la via principale, destava qualche difficoltà agli oltre 100 podisti .





Diversi i podi per gli atleti nisseni in maglia giallo/arancio targata Marathon CL: Mattia Falzone, il più giovane del gruppo, ha conquistato la prima posizione nella categoria PM, con un tempo di 24’56’’; altra prima posizione di categoria per Luigi Trentuno (SM65) che chiude in 27’39’’.

Domenica, spinta da una spiccata determinazione, si posiziona sul secondo gradino del podio per la categoria SF50, blocca il crono a 35’37’’.

Premiati anche i coniugi Massimo Cancemi e Graziella Giambra; Massimo ottiene la 5ª posizione di categoria (SM60) 29’03’’, Graziella, dopo un lungo periodo di stasi, la 4ª posizione di categoria (SM45) 32’43’’. Tutti premiati con una cassetta colma di frutta e ortaggi di stagione a Km 0, fornita da A.BIO.MED. Naturosa, sponsor della manifestazione.

Ottimi i risultati degli altri atleti: Angelo Arancio 25’50’’, Giovanni Zagarella 26’52’’, Francesco Calabrese 29’03’’.

Prossimo appuntamento sabato 27 agosto, a Serradifalco si disputerà la 5ª prova del GP Prov. CL (5º memoria Gaetano Gruttadauria).