Brutta disavventura in mare per sei turisti inglesi, cinque uomini e una donna. I sei si trovavano a bordo di un gommone di 8 metri con il motore in avaria.

A quel punto, i sei turisti d’Oltremanica sono rimasti praticamente in balia del vento e della corrente ad oltre 9 miglia dal porto a Castellamare del Golfo (Trapani).

Fortunatamente per loro sono stati soccorsi dalla Guardia Costiera. Il gommone è stato rimorchiato in porto da alcuni natanti privati.