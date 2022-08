Eccellenza. Colpo Nissa: preso il centrocampista Nicolas Di Biase

La NISSA F.C. è lieta di annunciare che l’italo-argentino Nicolas Di Biase, classe 1988, è nuovo calciatore biancoscudato. Cresciuto nella “cantera” del Boca Juniors dove ha giocato fino all’Under 20, la sua prima esperienza in Italia è datata 2009/10 con la maglia del Castel di Sangro.

Nell’ultima stagione s’è diviso tra Casarano e Formia, compagini di Serie D disputando in totale trentuno partite. Un acquisto che “regala” esperienza in un reparto che aveva bisogno di un innesto di qualità. Nicolas, è arrivato in città ieri sera e stamattina sosterrà, nel ritiro di Petralia Soprana, il suo primo allenamento con i suoi nuovi compagni.