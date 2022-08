Delia. Nuovi loculi al cimitero comunale. Per ogni informazione è possibile rivolgersi all’Ufficio tecnico

DELIA. Nuovi loculi cimiteriali saranno realizzati all’interno del cimitero comunale al fine di creare ulteriore offerta alla cittadinanza in termini di loculi.

Lo ha annunciato in una nota il sindaco Gianfilippo Bancheri. ” Le Amministrazioni Comunali – si legge – si distinguono sempre e solo per i servizi resi ai Cittadini. Ebbene questo è ciò che facciamo da anni in modo serio e trasparente. In questi mesi, tra le tantissime altre cose, insieme all’Ufficio Tecnico Comunale abbiamo predisposto tutta una serie di atti amministrativi propedeutici alla costruzione di nuovi loculi cimiteriali”.

Il sindaco ha ricordato che questi nuovi loculi vanno ad aggiungersi agli altri realizzati qualche anno fa sempre dall’Amministrazione Bancheri nell’interesse esclusivo dei Cittadini. Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale (0922/823303).