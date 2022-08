Delia. Giunta approva progetto esecutivo per manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione

DELIA. Ancora un passo in avanti verso il traguardo dell’efficientamento energetico. La giunta municipale di Delia ha approvato in linea amministrativa il progetto esecutivo, redatto dal geometra comunale Luigi Lucchese, di “Manutenzione straordinaria dell’impianto di pubblica illuminazione”, per un importo complessivo di 36.069,99.

L’obiettivo green il cui processo è iniziato nel 2020 con l’adeguamento normativo di parte degli impianti della pubblica illuminazione ora si avvia ad essere raggiunto.

“Un traguardo di rinnovamento ambizioso raggiunto grazie al nostro costante, impegnato e responsabile ruolo attivo – ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri – che ha saputo cogliere le opportunità offerte dalle politiche nazionali tese in materia di transizione energetica digitale. Un’opportunità che ha fatto delle nostre politiche l’apri pista di un processo culturale dell’uso responsabile dell’energia e dello sviluppo sostenibile del territorio”.

“La manutenzione – ha anche detto Gianfilippo Bancheri – prevede la riqualificazione dell’impianto con la sostituzione delle vecchie lampade dispendiose e meno efficienti con quelle a LED di ultima generazione. Ciò consentirà di raggiungere dei risparmi non solo sui consumi energetici e quindi sulla bolletta ma anche una riduzione della immissione di CO2 in atmosfera per un ambiente più protetto e più pulito, così come vuole la normativa sulla transizione ecologica. La luce bianca a Led tra l’altro consente una migliore visibilità con evidenti vantaggi sotto il profilo della sicurezza urbana e stradale”.