Covid in Sicilia. Nelle ultime 24 ore impennata di contagi. Più alto il dato dei guariti, ma il tasso di positività balza al 16%.

Impennata di contagi da Covid, rispetto a ieri, in Sicilia. S’è infatti passati dai 710 casi di ieri ai 3.737 nuovi casi di Covid 19 delle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 20.870 tamponi processati. Pertanto, alla luce di questo nuovo dato s’è avuto anche un incremento del tasso di positività passato dal 12 al 16% che ha portato la Sicilia al quarto posto per contagio da Covid in Italia.

C’è comunque da dire che il numero dei guariti è di gran lunga superiore essendo stato, nelle ultime 24 ore, di 6769 persone. Al momento nell’Isola le persone positive in Sicilia sono 126.242 con un decremento di 3.049 casi. Sono state 17 le vittime nelle ultime 24 ore, con un totale di decessi di 11.834 persone. La distribuzione provinciale dei casi vede a Palermo 800 casi, a Catania 749, a Messina 569, a Siracusa 288, a Trapani 335, a Ragusa 248, a Caltanissetta 175, ad Agrigento 353 e ad Enna 175.