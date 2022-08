Caltanissetta: Avis lancia uno spot promozionale per sensibilizzare la donazione di sangue. IL VIDEO

L’associazione AVIS incoraggia la cittadinanza a donare il proprio sangue soprattutto durante i mesi estivi.

Le partenze per le ferie o il caldo, purtroppo, scoraggiano molti donatori che tra giugno e settembre riducono la loro partecipazione attiva.

Un danno che avvertono soprattutto i destinatari di quelle preziose sacche di sangue che non possono “posticipare” il trattamento rischiando seri danni alla propria salute.

Per incoraggiare i donatori (occasionali o periodici) e stimolare i nuovi aspiranti donatori, l’AVIS di Caltanissetta ha realizzato uno spot promozionale che è stato diffuso su tutti i canali social dell’associazione comunale.

Un atto che non produce alcun danno a chi lo compie ma salva la vita a chi lo riceve. Solo per fare qualche esempio basta ricordare che i malati di Talassemia necessitano di almeno 2 sacche al mese e non sono quantificabili i fabbisogni legati ad eventuali interventi chirurgici straordinari dovuti a traumi o patologie di qualsiasi origine, siano esse causate da incidenti stradali o altre complicazioni.

Per ulteriori informazioni o per prenotare un appuntamento – anche nelle ore pomeridiane – è possibile recarsi alla sede AVIS in via Luigi Russo, 6 a Caltanissetta o chiamare il 392 082 7285

Per vedere il video accedere alla pagina Facebook “AVIS Caltanissetta Donatori di Sangue” o cliccare sul link https://fb.watch/eG28il0Zkh/