Vicinanza della Cgil Caltanissetta alla famiglia del giovane niscemese morto per un incidente sul lavoro

CALTANISSETTA. La CGIL di Caltanissetta, tramite la segretaria generale di Caltanissetta Rosanna Moncada, ha inteso stringersi al dolore della famiglia del giovane niscemese Roberto Savasta tragicamente morto a causa di un incidente sul lavoro.

Roberto è caduto da un’impalcatura di un cantiere dell’ennese per cause sicuramente da accertare, ma noi non possiamo non esprimere tutta la nostra rabbia per l’ennesima morte di un lavoratore.

Non ci stancheremo mai nel ribadire e pretendere che servono concrete misure di sicurezza ,di prevenzione e di formazione sul lavoro. La sicurezza è un diritto conquistato dai Lavoratori ed è la condizione Irrinunciabile per un paese civile, per la dignità e la qualità del lavoro :non si può morire di lavoro e sul lavoro. Senza sicurezza non si può lavorare!