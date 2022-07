Tour Europeo Estivo B.A.G: il talentuoso Dj nisseno Manfredi Spagnoli al Mono Centro Culturale di Catania, sabato 16 luglio

Iniziato il countdown per la tappa del Tour Europeo estivo B.A.G. in programma a Catania, sabato 16 luglio, al mono Centro Culturale. In terra etnea un rave in pieno centro storico, lineUp: Dj Tree (SlowLife), Manfred Spagnoli, Guisep, Faded ed Accent’.

Il progetto B.A.G (BeAvantGarde) nasce nel 2014 in Inghilterra, per poi evolversi e trasferirsi, nel 2018, a Sidney; nel 2021 esce il primo disco in vinile targato B.A.G Records inciso dal produttore Francese TC80 e intitolato “Lost Station”.

Adesso il tour continentale che approda in Sicilia e successivamente a Brighton il 6 agosto, a Berlino il 19 agosto ed infine a Barcellona il 10 settembre.

Un progetto musicale con ambiti e prospettivi internazionali, come ci racconta Manfredi Spagnoli, eclettico e versatile Dj nisseno 36enne, co-fondatore di B.A.G., e vincitore del miglior warm up set delle Domeniche al Fabric di Londra nel 2018, che pone l’accento sulla peculiarità di essere diversi, essere rivoluzionari, con l’obiettivo di creare un viaggio musicale attraverso nuove sonorità mai sperimentate prima

A Catania, ltre a lui potrete ascoltare DjTree Direttamente da Berlino, il dj Australiano Accent’, Faded e Guisep al Mono centro culturale una suggestiva location in pieno centro storico.

“Esibirmi nella mia terra natia circondato dai miei affetti più cari e da cui sono stato lontano per tanto tempo è sempre qualcosa di speciale ma allo stesso tempo è una grande responsabilità che richiede quel pizzico di cuore in più. Vorrei ringraziare il popolo siciliano a nome mio e del mio team perché ogni volta che facciamo tappa qui ci regala dei momenti indimenticabili.Ci vediamo sabato!”