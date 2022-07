Sommatino. Stasera alle 21,30 nel piazzale Padre Pio c’è l’attesa “Corrida”

SOMMATINO. Si svolgerà stasera domenica 17 luglio alle ore 21.30, “La Corrida Sommatinese”. Si tratta di una manifestazione destinata a riscuotere tanto interesse e partecipazione. L’evento si inserisce nell’ambito dell’Estate Sommatinese 2022.

L’evento si svolgerà in Piazzale Padre Pio per quello che si annuncia come uno Show molto atteso nel corso del quale i partecipanti si sottoporranno al giudizio del pubblico che potrà approvare ma anche disapprovare con fischietti, trombette e quant’altro nel contesto di una manifestazione comunque sempre all’insegna del divertimento.