Sommatino. Domani al via Cinema sotto le Stelle al Parco Urbano. Primo appuntamento con “Encanto”

SOMMATINO. Lunedì 18 settembre sera, alle ore 21, inizia il programma del Cinema sotto le stelle al Parco Urbano Falcone e Borsellino, con la proiezione di Encanto, film d’animazione Disney del 2021 che ha vinto Oscar e Golden Globe al miglior film d’animazione 2022.

Lo rende noto l’amministrazione comunale che ha organizzato l’estate sommatinese 2022. Il film racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Madrigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia, in una casa magica, in una città vivace, in un luogo meraviglioso e incantato chiamato Encanto.