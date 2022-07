San Cataldo. Il maestro Raimondo Capizzi guiderà a Vicenza l’orchestra della International Lyric Academy

SAN CATALDO. Il maestro Raimondo Capizzi, conosciuto ormai per la forte presenza musicale in Sicilia con la Giovane Orchestra Sicula di cui è fondatore, guiderà l’orchestra della International Lyric Academy per l’opera The Old Maid and the Thief di Menotti. Un’opera in lingua inglese che nasce per la Radio, verrà messa in scena al teatro comunale di Vicenza.

“Sono felice di collaborare anche quest’anno con la produzione americana della ILA” – così il maestro Capizzi – “Alla base di questo grande lavoro c’è la formazione, la didattica, la voglia di costruire con mano nota per nota sia per quanto riguarda l’orchestra sia per i cantanti che vengono da tutto il mondo. Non conoscevo questa opera e a dir la verità ero scettico nell’accettare l’incarico, ma mi sono subito ricreduto dopo averla studiata e soprattutto tradotta. Sono sicuro che ci divertiremo.”