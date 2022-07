Ritrovato morto a Marettimo un turista che risultava disperso

Un turista del Bergamasco, 57 anni, che risultava disperso da venerdì sull’isola di Marettimo in provincia di Trapani, è stato trovato morto dalle squadre del Soccorso alpino e speleologico Siciliano che hanno perlustrato l’area su elicotteri dell’82° Csar dell’Aeronautica militare.

L’uomo era uscito per un’escursione a Cala Bianca percorrendo il sentiero che parte dal paese e passa per Punta Troia. Il gestore del B&B che lo ospitava, non vedendolo rientrare ha lanciato l’allarme e sono iniziate le ricerche che hanno portato al ritrovamento del corpo senza vita.