Mussomeli aspettando la festa carmelitana. ”Le Madonne dei Biangardi”: anche ‘a Beddra Matri di lu Càrminu”

MUSSOMELI – Atmosfera gioiosa di festa con le luminarie all’esterno già in funzione nella zona del Carmelo, esattamente nella Via Frangiamore e, davanti la chiesa carmelitana, dove sono stati previsti, in questi giorni di attesa e di preparazione, anche momenti ludici organizzati dalla Confraternita per dare slancio e vigore ad una ricorrenza popolare mariana, già bloccata da alcuni anni per i fatti pandemici. Intanto, sono continuati, ieri pomeriggio, i momenti culturali , all’interno della chiesa, dopo la celebrazione vespertina, con l’incontro – conferenza tenuto dalla professoressa Gabriella Barba “Nel cuore di Sicilia, le Madonne dei Biangardi”, preceduto da un intervento introduttivo della professoressa Rina Genco e alla presenza di cultori, studiosi ed amanti dell’arte. Un evento apprezzato e partecipato.