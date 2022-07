Muore bagnante che, su un materassino, s’era spinto troppo al largo senza riuscire poi a tornare a riva

Un uomo di 40 anni, Antonio Di Gregorio, ha perso la vita in mare, nelle acque di contrada Granelli, a Pachino, nella zona sud del Siracusano. La vittima, che era su un materassino, si sarebbe spinta troppo al largo, probabilmente per il forte vento. Il bagnante non sarebbe stato in grado di tornare a riva, non si esclude che possa avere avvertito un malore.

Altri bagnanti si sono accorti della sua difficoltà, alcuni bagnini hanno provato a raggiungerlo mentre un elicottero della Guardia costiera si è alzato in volo per provare a localizzarlo. Il 40enne è stato poi individuato e portato a riva ma è spirato poco dopo.