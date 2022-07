Caltanissetta, “The Lion King”: saggio di danza dello Studio 21, mercoledì 6 luglio

CALTANISSETTA – E’ scattato il countdown, ormai meno di 48 ore, per l’atteso saggio della scuola di danza Studio 21, in programma mercoledì 6 luglio, alle ore 19.30, al teatro Rosso di San Secondo a Caltanissetta. Grande attesa per “The Lion King” che segna il ritorno alla canonica chiusura dell’anno accademico, dopo due anni di stop a causa della pandemia. Dopo la magia della Disney nel 2018 e quella di Harry Potter nel 2019, adesso scatta il momento di uno dei kolossal animati più apprezzati. Tanto lavoro, passione, abnegazione e divertimento, da parte di Ottavio Ventura, effervescente ed estroso, direttore dello Studio 21 e dei due maestri più “vicini”, Cristian Pace e Giusy Coniglio.

Insieme a loro, sul palco, per questa magica ed emozionante spettacolo, ci saranno: Bordonaro Emma, Lopiano Giada, Bancheri Ginevra, Messineo Miriam, Diforti Sephora, Lopiano Ludovica, Brischetta Francesca, Urso Matilde, Arcelli Karol, Cancemi Gloria, Dorato Ginevra, Contino Daria, Giambrone Matilde, Sicilia Sara, Buono Carla, Buono Sara, Brischetta Sara, Giammusso Chiara, Giammusso Ludovica, Pistis Federica, Pistis Nives, Urso Alice, Nicoletti Aurora, Montalbano Elena, Montalbano Paola, Giuliana Vittoria, Lombardo Giorgia, Ferla Ludovica, Forte Viola, Marcelli Alisia, Difrancesco Sofia, Difrancesco Emma, Rotondo Karola, Miraglia Sofia, Amico Miriam, Amico Mara, Di Giugno Claudia, Coniglio Rosa, Greco G. Francesca, Paterniti Federica, Giglio Mattia, Miraglia Dorotea, Lopiano Marta, Dimartino Anthony, Gruttadauria Chiara, Giarratano Serena, Guagenti Carla, Lunetta Claudia, Costanza Alice, Rizza Aurora, Baglio Lombardo Ilaria, Pistis Sabrina, Miraglia Silvana, Pistone Vittoria, Calvino Ludovica, Cirasa Noemi, Lumia Giorgia, Iacona Giorgia, Turco Marta, Nigrelli Andrea, Galeotti Tiziana