Caltanissetta. Al Teatro “Rosso di San Secondo” le Scarpette Rosse lasciano il segno con il 31° saggio di danza di fine anno accademico

CALTANISSETTA. Grande successo per la scuola di danza Scarpette Rosse e i suoi allievi che lo scorso 2 luglio hanno messo in scena, dopo una lunga pausa pandemica, l’imperdibile appuntamento di fine anno accademico: il “31°saggio di danza classica e moderna nel suggestivo scenario del teatro Rosso di San Secondo. Le coreografie, ideate della maestra di danza Francesca Gallina, insegnante membro della Royal Academy of Dance, ha riaperto il sipario ad un vero e proprio spettacolo suddiviso in tre tempi, dando vita, con una rivisitazione, ad una della più belle fiabe della Walt Disney “Biancaneve e i sette nani”in chiave classica.

Il secondo tempo è stato il momento delle coreografie di danza moderna, hip hop e contemporanea (alcune frutto della maratona di danza svolta durante l’anno, con maestri di fama intenzionale come Alessandro Papa, Fabrizio Prolli e Rocco Greco). E per concludere un viaggio di alcuni film anni ’80. “Sono molto soddisfatta del risultato raggiunto dai miei allievi, che non si sono scoraggiati per le varie difficoltà che in questi ultimi anni abbiamo affrontato.” afferma l’insegnante ,

” È stato un anno molto difficile di ripartenza, che ha visto realizzare il sogno di salire sul palco per la prima volta di molti bambini; un anno, nonostante tutto, intenso che ci ha visto coinvolti in numerose manifestazioni, concorsi, stage di perfezionamento ed esami di danza con la RAD, che ci ha fatto rinascere la voglia di sognare ancora una normalità. La danza è un’ arte, una disciplina che forma nel carattere e che ti insegna ad aver cura del proprio corpo, al rispetto per l’insegnante e per gli altri, ad essere un gruppo, a saper gestire le delusioni, come quando durante un concorso non si arriva alla vittoria, a capire che ci vogliono ore ed ore di sacrifici ed un duro lavoro per migliorare se stessi e per ottenere un buon risultato, a non mollare mai. “

Un saggio/spettacolo nato dal lavoro e dalla passione di un intenso anno di lezioni che ha visto coinvolti: Bellavia Giorgia, Buccoleri Elisa, Capizzi Marajia, Chiummo Mariapaola, Cilio Myriam, Cipolla Giorgia, Cucuzza Aurora, Cumbo Aurora, Falco Elisa, Fasciana Federica, Foglietto Giulia, Gambino Alessandra, Gargini Carlotta, Garrasi Chloè, Giorgio Flaminia, Giorgio Ludovica,Iannì Francesca, Lo Brutto Maria, Lo Magno Marta, Nuccio Sofia, Pecoraro Paola,Perna Anna Porrovecchio Giulia, Porrovecchio Maria Chiara, Rinaldi Anita, Santisi Francesca, Sicilia Elisa, Simone Giorgia, Talluto Matilde Tramontana Manuela, Tumminelli Sara, Urrico Maria Pia, Zagarella Alessandra, Zagarella Emanuela, Zagarella Giuseppe, Zappia Matilde.

A condurre in questo viaggio è stato una della voci più conosciute nel territorio nisseno e non, Maurizio Diliberto. L’organizzazione ringrazia la CIRS (Comitato Italiano Reinserimento Sociale) per il servizio trucco e parrucco, le luci di Marco e Marco, la coreografa Paola Pecoraro, o staff che ha collaborato dietro le quinte e a tutti i genitori che hanno creduto in questo sogno.