Sommatino. Da domani torna in azione per le strade la macchina spazzatrice

SOMMATINO. Da domani ritorna la macchina spazzatrice a Sommatino. A dare questa notizia è stato il sindaco Salvatore Letizia. Il primo cittadino ha rilevato: “Abbiamo finalmente risolto le difficoltà che impedivano l’utilizzo della macchina spazzatrice per le strade di Sommatino, così come previsto da contratto stipulato con la SSR ATO 4, per il servizio di pulizia delle strade sommatinesi”.

Pertanto, ecco che dalla giornata di domani il mezzo inizierà l’attività di pulizia delle strade come da contratto consentendo di ottimizzare il servizio di spazzamento delle strade.