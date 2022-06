Sicilia, Migranti: 700 sbarcarono a Pozzallo, arrestati presunti scafisti

Sono stati arrestati sette presunti scafisti che il 17 e il 20 maggio scorso avrebbero condotto a Pozzallo, in Sicilia, complessivamente oltre 700 persone partite dalla Libia. Gli investigatori della Squadra Mobile di Ragusa sono riusciti a ricostruire la dinamica dei due sbarchi e a farsi raccontare dai riferito dai migranti l’itinerario percorso prima di giungere in Europa.

Prima d’iniziare il viaggio sarebbero stati rinchiusi in siti in una zona desertica della Libia, per essere poi condotti in una zona costiera, ove, a gruppi di 15-20, a bordo di piccole imbarcazioni, sono stati fatti salire su un peschereccio che si trovava ormeggiato poco distante.

I sette scafisti avrebbero condotto le imbarcazioni dalle coste libiche e nonostante si fossero mischiati ai migranti al sopraggiungere dei soccorsi, sono comunque stati individuati attraverso serrate indagini, svolte nel tempo ristretto prima della ripartenza dei profughi verso altri hotspot.