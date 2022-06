Sicilia: Miccichè chiede un passo indietro. Musumeci: “è un desiderio e non un diritto”

Per tenere unito il centrodestra in Sicilia occorre che il presidente della Regione Nello Musumeci faccia un passo indietro? “Non c’è dubbio”. Lo ha detto il presidente dell’Ars Gianfranco Miccichè, ai cronisti che oggi pomeriggio a Palermo gli hanno chiesto quale sarà la prospettiva della coalizione di centrodestra in ottica elezioni regionali in Sicilia.

Sul fatto che sarà Forza Italia, primo partito a Palermo, a dovere indicare il candidato alla Regione, Miccichè ha detto: “Il concetto di colazione è un concetto in base al quale bisogna scegliere all’interno di essa il candidato migliore. Se non fosse così, Forza Italia avrebbe avuto sempre tutti i candidati ovunque essendo sempre stato il primo partito. Il primo partito forse ha il diritto alla prima parola, ma non più di questo.

Le cose si scelgono insieme. Abbiamo candidati che possono andare bene e li proporremo ai nostri alleati”. Resta quindi il nient del presidente dell’Assemblea regionale al governatore uscente: “Si, da parte mia il no a Musumeci c’è da molto tempo”.

“Miccichè mi chiede un passo indietro? I desideri non diventano sempre diritti”.

Così il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, a margine della conferenza stampa del neo eletto sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.