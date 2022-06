Sicilia, bliz per mafia: cellula specializzata gestiva la droga. Piantagioni anche nel Nisseno

Una ‘cellula’ specializzata. Una struttura parallela gestiva il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti nel quartiere palermitano della Guadagna.

E’ quanto accertato nell’operazione antimafia “Navel” dei carabinieri del Ros contro il mandamento di Santa Maria di Gesu’-Villagrazia.

Numerosi gli episodi di spaccio, con una fitta rete di relazioni e comunicazioni dirette anche a evitare il controllo da parte delle forze di polizia. A tale gruppo sarebbe risultata riconducibile una piantagione di marijuana sequestrata dai carabinieri il 4 ottobre 2019 a Riesi (Caltanissetta).

Documentato il piano estorsivo anche ai danni di una impresa edile impegnata in lavori nel territorio di Santa Maria di Gesu’ ma con sede a Villagrazia, vicenda che ha messo in evidenza i legami tra i mafiosi delle due articolazioni territoriali. Registrati pure l’imposizione di una fornitura di bevande ai titolari di una sala ricevimenti; una rapina ai danni di un rappresentante di orologi; il ricorso al “cavallo di ritorno” per la restituzione di un’auto rubata al congiunto di un appartenente alla famiglia mafiosa di Palermo Centro; Infine, diversi nuclei familiari degli arrestati sono risultati percettori del reddito di cittadinanza. Anche questo un classico della voracita’ mafiosa.

Anche l’organizzazione di una festa rionale sarebbe rientrata negli interessi del mandamento palermitano che ha portato all’esecuzione di 24 misure cautelari.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalle Dda, Cosa nostra avrebbe allungato le mani sulle fasi “organizzative, gestionali e esecutive” della festa, finalizzandole “alla ricerca del consenso”. In questo contesto sarebbe anche stato richiesto denaro ai commercianti, destinato solo in parte a coprire le spese.

Gli affiliati si sarebbero occupati degli aspetti logistici e della sicurezza urbana, dalle chiusure delle strade alla somministrazione di alcolici. Sarebbero, inoltre, stati avviati contatti con un noto cantante neomelodico per concordare la sua partecipazione alla manifestazione, poi sfumata a causa della mancata autorizzazione da parte della questura di Palermo.