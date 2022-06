SANTA CATERINA. Intervento di disinfezione e disinfestazione del centro abitato. E’ quanto ha annunciato il sindaco Giuseppe Ippolito. L’intervento si rende necessario in quanto, essendo in piena estate, appare necessario procedere alla disinfezione e disinfestazione dell’abitato e delle immediate periferie caterinesi.

Il sindaco ha anche spiegato che, considerata la delicatezza dell’intervento, la disinfestazione del territorio comunale è prevista per giovedì 30 Giugno dalle ore 23:00.