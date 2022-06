San Cataldo. Salvatore Fidone organizza Corso di pittura e disegno in presenza

SAN CATALDO. Un corso di pittura e disegno in presenza. E’ quello che organizza l’artista Salvatore Fidone. Quest’ultimo, proprio in questi giorni sta raccogliendo adesioni e propositi per il suo primo corso di pittura per adulti, in presenza.

“In realtà – ha spiegato – più che un corso sarà una scuola vera e propria, “suddivisa” per gruppi, con possibilità di iscriversi e frequentare senza vincoli particolari e in base alle proprie necessità, ricevere l’assistenza appropriata in base al proprio livello, non limitarsi a una tecnica ma spaziare in base alle proprie predisposizioni e gusti personali! In altre parole un continuo crescere ed imparare ma in completa libertà senza essere vincolati a programmi di apprendimento schematici e senza vincoli temporali”.

Per informazioni e/o semplicemente dare un cenno di possibilità di frequenza, è possibile contattare l’artista in privato o chiamarlo al numero 328 4196606.