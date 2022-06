San Cataldo accoglie il Convegno Regionale dei Maestri del Lavoro

Si è svolto a San Cataldo il Convegno Regionale dei Maestri del Lavoro della Sicilia. All’Assemblea hanno fatto parte tutti i Consoli ed i Consiglieri Provinciali in carica della Sicilia.

Il Consolato di Caltanissetta era rappresentato dal Console Provinciale Mdl Francesco Cagnina e dal Direttivo: il Viceconsole Mdl Calogero Defraia, il Segretario Mdl Letterio Iachetta, il Tesoriere Mdl Elio Drogo, i Consiglieri Mdl Michele Foderà e Mdl Giuseppe Carrubba. Oltre al Revisore dei Conti Mdl Gaetano Giordano.

Con l’Inno di Mameli è stato aperto dal Console Francesco Cagnina, il Convegno Regionale dei Maestri del Lavoro, dopo 2 anni di pausa a causa delle passate restrizioni sanitarie. Così dopo il benvenuto a tutti i convenuti della Sicilia, a nome del Consolato Provinciale di Caltanissetta che ha ospitato l’incontro, il Console Cagnina ha dato la parola al Sindaco di San Cataldo Avv. Gioacchino Comparato per portare il saluto della Città. Il Sindaco ha espresso grande soddisfazione per l’opportunità e per l’importanza che un Evento Regionale si sia svolto a San Cataldo, pronunciando grande apprezzamento per quello che ogni giorno svolgono i Maestri del Lavoro nella Società e nel nostro territorio.

E’ stato anche invitato al Convegno lo studente dell’Itet Matteo Castronovo, il quale è stato premiato dal Console Francesco Cagnina e dal Console Antonietta Giannilivigni, con una bella Targa del Consolato Regionale, per l’importante piazzamento nella gara Nazionale di Eccellenza nelle “Costruzioni, Ambiente e Territorio, classificandosi secondo in tutta Italia.

Il Console Regionale Mdl Antonietta Giannilivigni, dopo una sintesi delle attività svolte dal Consolato in Sicilia, ha sottolineato la missione che hanno i Maestri nella società, facendo anche una video col Presidente Nazionale Mdl Elio Giovati, in quanto impossibilitato ad essere presente all’incontro, augurando a tutti un buon prosieguo dei lavori.

Sono seguiti gli interventi di tutti i Consoli Provinciali nell’ordine: Mdl Giuseppe Migliore Console di Agrigento, Mdl Francesco Cagnina Console di Caltanissetta, Mdl Michele Cirmi Console di Catania, Mdl Giuseppe Ranieri Viceconsole di Palermo, Mdl Rocco Cacciatore Console di Ragusa, Mdl Giuseppe Grimaldi Console di Siracusa, e Mdl Vincenzo Giattino Console di Trapani.

Tutti i Consoli hanno ribadito l’importanza che rivestono i Maestri sul territorio, nei luoghi di lavoro, e nelle scuole attraverso il Progetto Scuola/Lavoro così come previsto dal Protocollo d’Intesa col Ministero dell’Istruzione, oltre a chiedere alla Federazione Nazionale la possibilità di poter avere una sede istituzionale dei Consolati nelle varie Provincie.

In particolare il Console Cagnina nel suo intervento, si è soffermato anche sulla Valorizzazione dei numerosi Siti Minerari “In Chiave Turistica”, presenti sulla Provincia di Caltanissetta, e sul Progetto Scuola/Lavoro.

Su tale Progetto Scuola/Lavoro, il Consolato di Caltanissetta, in poco tempo ha già svolto in 2 Istituti Superiori, esattamente l’ISS Alberghiero “Sen. A. Di Rocco” e l’ITET Ragioneria “Rapisardi – Da Vinci”, due Interventi di “Testimonianza Formativa” incontrando in totale n. 176 studenti in presenza, con diversi argomenti molto interessanti ai ragazzi.

Oltre ad una “Visita Formativa in Azienda” presso la Condorelli di Belpasso (Catania), coinvolgendo n. 20 Maestri del Lavoro.

Presenti al Convegno anche il Console Regionale Emerito Mdl Vincenzo Farina, il Console Provinciale Emerito di Agrigento Mdl Franco Messina, il Coordinatore Regionale del Progetto Scuola/Lavoro-Sicurezza Mdl Giuseppe Milazzo, ed il Console Regionale uscente Mdl Lucio Maniscalco, che ha donato delle Targhe ai Consoli Provinciali uscenti, tra cui al Mdl Aldo Vizzini di Caltanissetta.

Al termine dell’incontro, il Console Regionale Mdl Antonietta Giannilivigni , ha ringraziato tutti i presenti per l’ottima accoglienza e la fiducia accordata, ed il Consolato di Caltanissetta per la perfetta organizzazione dell’Evento.