Ritrovato dalla Capitaneria di Porto di Gela nido di tartaruga Caretta Caretta con più di cento uova

Nella giornata di ieri, a seguito segnalazione da parte di un privato cittadino, personale militare dipendente dalla Capitaneria di porto di Gela appurava la presenza di un nido di tartaruga “Caretta Caretta” nel comune di Gela e più precisamente nella spiaggia sita in c/da Bulala.

Tempestivamente venivano allertate le Autorità preposte e coadiuvati dal personale del WWF si procedeva alla messa in sicurezza del sito, per consentire la schiusa delle uova, quantificate in 109. Il periodo di schiusa è stato individuato in 90 giorni.

L’area in questione è stata interdetta al transito pedonale e veicolare con l’Ordinanza della Capitaneria di porto di Gela.