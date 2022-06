Progetto Nissa. I vice presidenti Giorgio e Savoja: “Valorizzare i giovani; è importante mantenere l’unità del nuovo gruppo”

La nuova Nissa avrà due vice presidenti. Si tratta di Luigi Giorgio e Michele Savoja. In particolare, Giorgio intervenendo ha reso noto: <Il Calcio a 5 è una realtà importante per la Città di Caltanissetta; stiamo lavorando per portare il titolo dell’Atletico Nissa di calcio a 5 alla Nissa Fc>.

Il neo vice presidente della Nissa ha poi parlato dei giovani: <Bisogna valorizzare i giovani perchè sono loro la base su cui è possibile costruire il futuro del calcio nisseno; continueremo a valorizzare i giovani anche con la Nissa così come abbiamo fatto finora con l’Atletico Nissa>.

Il vice presidente Michele Savoja ha sottolineato: <Siamo un gruppo di amici che saranno chiamati a restare uniti sempre; è importante aver raggiunto questa unità, ma questa coesione dovrà essere mantenuta nel bene e nel male perchè solo così il progetto potrà avere successo>.

Ha invece predicato prudenza il direttore tecnico dell’area sportiva Antonio Emma: <La nostra è una società che si sta strutturando; questa è una fase di unione e comunione, poi si andranno a definire gli obiettivi; non c’è fretta, dobbiamo fare le cose per bene, operare con intelligenza, passo dopo passo, perché il farsi male è sempre dietro l’angolo>.

Il sindaco Roberto Gambino e l’assessore allo sport Fabio Caracausi, intervenuti, hanno ribadito la disponibilità dell’amministrazione comunale a questo nuovo progetto che dà vita ad un’unica realtà calcistica cittadina. Apprezzato l’intervento di Giorgio Vitale, presidente del Comitato provinciale Figc che ha portato i saluti del presidente Sandro Morgana, assente per impegni concomitanti: <questa coesione è una gran bella cosa; è un’occasione importante per il calcio provinciale; spero che questa nuova realtà calcistica possa essere protagonista>.