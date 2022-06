Progetto Nissa. Arialdo Giammusso: “Ringrazio il presidente Iacona, ma la mia esperienza alla Nissa si è conclusa con le dimissioni da presidente”.

In occasione della presentazione del progetto della nuova Nissa il nuovo presidente Sergio Iacona aveva ringraziato l’ex presidente Arialdo Giammusso per quanto da lui fatto alla guida della Nissa e aveva anche auspicato un possibile ripensamento e un rientro in società.

In serata, tuttavia, l’ex presidente della Nissa ha diramato una nota nella quale ha precisato: “Ringrazio il presidente della Nissa, l’amico Sergio Iacona, per le belle parole e per l’invito a partecipare che mi ha rivolto, ma la mia esperienza alla Nissa, si è conclusa con le mie dimissioni da presidente”.

L’ex presidente della Nissa ha ribadito: “Non si può essere uomo per tutte le stagioni e per tutti i ruoli. Desidero essere ricordato come quel presidente che negli anni più difficili del Covid, delle porte chiuse, dello stadio inagibile, delle infrastrutture vergognose, dell’esilio forzato a Campofranco, dei 20 abbonati e dei 30 spettatori paganti, ha portato in alto una bandiera. Al presidente Iacona e ai dirigenti dell’ex Atletico Nissa, auguro il meglio”.