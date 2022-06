Polizia di Stato avvisa i genitori: “Challenge di fine scuola con prove di coraggio pericolose”

In occasione della fine dell’anno scolastico, in rete si diffondono tra i ragazzi challenge e prove di coraggio con le quali si festeggiano le vacanze e il meritato riposo.

La Questura di Caltanissetta, in linea con le direttive della Polizia di Stato, offre alcuni consigli a genitori e ragazzi, per non lasciarsi travolgere dall’euforia del momento.

Per i genitori:

● Parlate ai ragazzi delle challenge e cercate di capire quale interesse e importanza possano avere per loro. Ricordategli che nessun livello di popolarità online merita di esporsi al rischio di agire illegalmente o di farsi del male.

● Monitorate la navigazione e l’uso delle app social, anche stabilendo un tempo massimo da trascorrere connessi. Mostratevi curiosi verso ciò che tiene i ragazzi incollati agli smartphone.

● Se trovate in rete video riguardanti sfide pericolose, se sui social compaiono inviti a partecipare a challenge, se i vostri figli ricevono da coetanei video riguardanti le sfide segnalateli subito a www.commissariatodips.it

Per i ragazzi:

●Partecipare alle challenge può essere divertente ma è necessario sempre ricordare che la vita non vale un like e che la popolarità guadagnata non può basarsi sul danno arrecato ad altri.

● Rispetta gli altri e te stesso nel partecipare alle challenge e ricorda che è reato diffondere informazioni e immagini private di altri, soprattutto se minorenni.

● Non sottovalutare la pericolosità di usare in modo improprio sostanze e oggetti di uso comune: molte sostanze possono diventare tossiche o addirittura letali se ingerite, inalate o somministrate in grandi quantità

● Se sai che qualche tuo amico o amica vuole partecipare a sfide pericolose, illegali o dannose per se’ o per altri, parlane con un adulto di tua fiducia o fai una segnalazione a www.commissariatodips.it, oppure manda un sms anche in forma anonima attraverso l’app YOUPOL.In caso di urgenza non esitare a chiamare il numero unico di emergenza 112 o il 113