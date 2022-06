Per mero refuso gli danno zero in pagella anziché dieci: risarcita con diecimila euro

Come segnalato da parte de il Sole 24 Ore, per un mero refuso, in una pagella di una studentessa frequentante una scuola superiore lombarda, un 10 è diventato 0. L’alunna, così, che eccelleva in quella materia, si sarebbe trovata, dunque, in gravi difficoltà.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza emessa lo scorso 25 marzo, ha ordinato un risarcimento pari a 10mila euro a causa della lesione del diritto all’istruzione, che a sua volta include anche il diritto a una corretta valutazione.

Secondo il giudice si può non tenere conto dei gravi danni morali provocati dalla disattenzione della scuola, che non ha permesso alla ragazza di vivere con spensieratezza uno dei momenti significativi della vita di ogni studente.