Morto turista di 82 anni dopo aver salvato un bambino che stava rischiando di annegare

Un turista di 82 anni di Nogara, nel Veronese, è morto sulla spiaggia tra Lido Adriano e Punta Marina, nel Ravennate, dopo aver portato in salvo un bambino che stava rischiando di annegare. Il piccolo e altri 3 bimbi, tutti tra gli 8 e i 10 anni, nonostante le condizioni avverse, si sono buttati in mare, andando subito in affanno. L’82enne, assieme ad altre persone, li hanno soccorsi e portati in salvo. Una volta tornato a riva l’anziano però ha avuto un malore ed è morto.

Anche un altro turista, di origine bergamasca, che era intervenuto per i soccorsi ha avuto un malore, ma poi si è ripreso. Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti anche vigili del fuoco con sommozzatori, capitaneria di porto e polizia locale.