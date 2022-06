Mondiale Pesistica. Claudio Scarantino sfiora il podio e conquista il quarto posto

Claudio Scarantino s’è classificato quarto ai mondiali di sollevamento pesi giovanili per la categoria 61 kg in corso di svolgimento a Leon in Messico. Il figlio d’arte, alla sua prima partecipazione in un mondiale, è riuscito nell’impresa di sfiorare la conquista di una medaglia in una gara nella quale ha sollevato 104 kg di strappo e 129 di slancio riuscendo a totalizzare 233 kg.

Per Claudio Scarantino un grande risultato raggiunto grazie alla sua determinazione e al gran cuore e passione che ci ha messo. Per lo sport nisseno una grande soddisfazione a livello internazionale da parte di un atleta che sta dimostrando di valere anche a livelli mondiali.