M5s, passo indietro di Cancelleri su Primarie per Regionali in Sicilia

ROMA (ITALPRESS) – Alla vigilia della presentazione delle candidature alle Primarie per le elezioni Regionali in Sicilia, il sottosegretario alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili in quota M5S, Giancarlo Cancelleri, annuncia un suo passo indietro. La notizia è stata confermata da fonti interne al Movimento Cinque Stelle. Durante una riunione con gli eletti pentastellati siciliani, Cancelleri ha comunicato le sue intenzioni e motivato la scelta “per il bene del movimento”.

