Legalità e Merito: anche l’istituto penale di Caltanissetta nel progetto della Luiss

Si è svolta presso l’aula magna dell’Università Luiss “Guido Carli” la cerimonia di premiazione della V edizione del progetto “Legalità e merito”, nata da un’idea della vice presidente Paola Severino. Il progetto ha coinvolto una task force di studentesse e studenti Luiss, ambasciatori della legalità, che hanno seguito ragazze e ragazzi di 18 Istituti scolastici distribuiti su tutto il territorio nazionale, 5 Istituti Penali Minorili (Bologna, Caltanissetta, Quartucciu e Torino) e, per la prima volta, anche 3 Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni (Roma, Trieste e Palermo), che hanno lavorato nei mesi scorsi per la promozione e diffusione della cultura della legalità nelle sue diverse declinazioni.