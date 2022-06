Ha confessato di avere ucciso la figlia Elena, 5 anni a luglio, ma non ha spiegato come: è quanto emerge dall’interrogatorio di , 23 anni, mamma della bimba di cui ieri aveva denunciato il sequestro “per mano di un commando armato”. La donna – che è tutt’ora sentita dai carabinieri – ha confessato l’omicidio. Il rapimento era, dunque, soltanto una messa in scena per prendere tempo e deistare le indagini. (ITALPRESS).