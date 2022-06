Festival Internazionale della Chitarra “Città di Caltanissetta”: martedì il primo appuntamento

Inizierà domani il primo appuntamento con il Festival Internazionale della Chitarra “Città di Caltanissetta”. Una manifestazione diffusa che proseguirà fino al 2 Luglio e allieterà le calde serate del centro Sicilia.

Il festival ha un cartellone di nove appuntamenti con la musica colta per chitarra, sette dei quali si svolgeranno presso alcune importanti locations di interesse storico culturale della Città di Caltanissetta – Convitto Universitario, Museo Diocesano, Abbazia Santo Spirito, chiesa Santa Maria degli Angeli – uno presso il Santuario Maria Santissima del Mazzaro a Mazzarino (CL) e un altro ancora avrà luogo a Palermo, al prestigioso Castello Utveggio.

Il Festival si presenta al pubblico con delle esibizioni musicali di livello molto alto e si pregia inoltre di ospitare alcuni tra i più importanti nomi del panorama chitarristico internazionale che oltre ad esibirsi, terranno delle masterclass per tanti giovani studenti di chitarra classica.

I programmi proposti dai maestri sono originali ed esclusivi, pensati appositamente per questa nostra manifestazione. Tra l’altro i concerti dei Maestri Marco Tamayo e Marcin Dylla sono esclusivi per la Sicilia, mentre il Trio: Marcin Dylla e Duo Kupinski si esibiranno in Italia per la prima volta.

Si spazia dalla musica rinascimentale per Vihuela alla letteratura chitarristica del Settecento e Ottocento, eseguita con un prestigioso strumento originale “Gennaro Fabricatore” del 1826.

Dalle trascrizioni dei capricci di Niccolò Paganini all’adattamento del Concerto di Heitor Villa Lobos per Trio di chitarre, dagli omaggi chitarristici di Manuel De Falla, Alexandre Tansman e Mario Castelnuovo-Tedesco ai grandi successi di Astor Piazzolla fino alla musica di Carlo Domeniconi e Yusuke Nakanishi.

Una grande varietà insomma, adatta a soddisfare le esigenze di ascolto del pubblico più pretenzioso e di tanti amatori della chitarra classica.

Giuseppe Spalletta, chitarrista classico e DIRETTORE ARTISTICO dell’Associazione Seicorde e del 1° Festival Internazionale della chitarra “Città di Caltanissetta”.

TUTTI I CONCERTI SONO A INGRESSO LIBERO

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI CONTATTARE M’ GIUSEPPE SPALLETTA | +393495530528

I prossimi appuntamenti:

Duo 900

Fabio Maida | Giuseppe Spalletta

Concerto | 15 Giugno ore 20:30

Masterclass | 14 Giugno

Gian Marco Ciampa

Concerto | 16 Giugno ore 20:30

Masterclass | 17 Giugno

Piero Viti

Concerto | 17 Giugno ore 20:30

Masterclass | 18 Giugno

Nereo Dani

Concerto | 26 Giugno ore 20:30

Masterclass | 16 Giugno

Marcin Dylla

Concerto | 20 Giugno ore 20:30

Masterclass | 21 Giugno

Duo Kupinski

Adriano Del Sal

Concerto | 24 Giugno ore 20:30

Masterclass | 25 Giugno

DUO ASTOR

Fabio Maida | Angelo Palmeri

Concerto | 01 Luglio ore 20:30

Per ulteriori informazione visitare il sito internet https://www.festivalchitarracaltanissetta.it/