Da Caltanissetta a Porto: Fabrizio Cortese alla Coppa Europa per Clubs Carambola

Il campione regionale Siciliano Fabrizio Cortese volerà da Caltanissetta fino a Porto, in Portogallo, per partecipare alla Coppa Europa per Clubs Carambola 3 sponde.

L’Accademia Biliardo dell’FC Porto, nel celebre Estádio do Dragão, sta organizzando il torneo europeo dal 28 giugno al 3 luglio. Un ritorno tanto atteso dato che, a causa di emergenze sanitarie, le competizioni si erano dovute fermare.

L’Italia, alla prima fase di qualifica con 22 squadre, ciascuna composta da 4 atleti, parteciperà con 2 team: il Billiards Cafè di San Giuseppe Jato (PA) e del Team Scuola Biliardo la Biglia di Modica (RG). In quest’ultima è presente Fabrizio Cortese che, nel gruppo E, giocherà insieme a Salvatore Vispo, Liberato Picciano e Roberto Turlà.

I 4, per poter proseguire la gara, dovranno sfidare il Billiard Club Kladno (Radek Novak, Jan Ales, Stepan Kohout e Marek Vasa), l’Op de Meir (Peter De Backer, Ivan Stitschinsky, Jimmy Engels e Marc Verhaegen), il BC Weywiesen (Christian Rudolph, Tom Loewe, Jens Eggers e Markus Wirgs) e l’Acadèmie de billiard Saint Quentin (Peter Ceulemans, Johan Loncelle, Kevin Perrotin e Nathan Duriez).

Una competizione di prestigio per il Nisseno che desidera portare a casa l’ambito riconoscimento e poter dare lustro a uno sport che – come ben sanno gli amanti del tavolo verde – richiede tecnica, concentrazione e precisione. Tutte qualità che possiede Fabrizio Cortese.