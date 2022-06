Coombia, ciclista vince la tappa e investe la moglie

Luis Carlos Chia, protagonista del Giro di Colombia, è riuscito a trionfare nella terza tappa della competizione, condizionata dalla forte pioggia, vincendo proprio con uno sprint sull’asfalto bagnato. Una vittoria al fotofinish, che però ha avuto un epilogo quantomeno spiacevole: nel caos per la vittoria, il ciclista ha investito la moglie Claudia Roncancio, che stava cercando di immortalare il momento di gioia con la sua macchina fotografica. La donna, travolta dopo il traguardo, ha riportato una ferita al volto: trasportata in ospedale, le sono stati applicati quattro punti di sutura.

Il finale concitato della corsa è già finito sui social, con i video che mostrano l’euforia del ciclista 25enne trasformarsi in angoscia per le condizioni della consorte. A causa del trambusto scatenatosi al termine della gara, Chia non è riuscito ad evitare la donna, colpendola in pieno a forte velocità e scaraventandola a terra.

Nonostante lo spavento e il forte colpo, la moglie del ciclista è rimasta cosciente per tutto il tempo, come spiegato dallo stesso Chia ai media locali: “Non so cosa sia successo, non sono riuscito a frenare. Grazie a Dio lei non ha mai perso conoscenza”. Dopo qualche giorno sotto osservazione la donna, che segue sempre il marito nelle sue gare, è potuta tornare a casa.