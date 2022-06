Comunali, a Palermo mancano presidenti seggio e scrutatori in 13 scuole

PALERMO (ITALPRESS) – A dodici ore dal voto è allarme per l’assenza di presidenti e scrutatori nei seggi a Palermo. Secondo quanto apprende l’Italpress, le rinunce all’ultimo minuto sono arrivate in tredici scuole: in due, l’istituto superiore Majorana (sezione 415) e la primaria Giuseppe Fava in zona Resuttana, mancherebbe il presidente ma non gli scrutatori; in altre tre, la scuola primaria Bragaglia ad Altarello (sezione 541), la primaria Mantegna-Bonanno a Boccadifalco (sezione 374) e la secondaria Vittorio Emanuele Orlando a Resuttana, mancherebbero sia il presidente che alcuni scrutatori. Non ancora noti al momento gli altri otto istituti. Secondo quanto trapelato dall’ufficio elettorale di piazza Giulio Cesare, sarebbero circa un migliaio gli scrutatori che avrebbero presentato la rinuncia nelle ultime ore, il 25-30% del totale.

Foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS)