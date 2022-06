Campofranco. Al via studi di fattibilità nel territorio comunale con 4 progetti

CAMPOFRANCO. Con un finanziamento ricevuto di circa 21 mila euro per eseguire interventi tecnici di preparazione ai progetti veri e propri, i cosiddetti “studi di fattibilità”, e in attesa della emanazione di bandi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è stata data precisa direttiva al Responsabile dell’Area Tecnico Ambientale Ing. Di Giuseppe, per mettere in atto tutto quanto necessario, tenendo conto di tutta una serie di “parametri”, di iniziare proprio tramite gli studi di fattibilità, quattro interventi nel territorio:

1) Riqualificazione del centro storico;

2) Strada di collegamento tra il centro abitato “C.da Stazzone” (oggi via delle Miniere) fino a collegarsi con la Scorrimento Veloce AG – PA;

3) Consolidamento via Magazzeni;

4) Messa in sicurezza biblioteca comunale. Lo ha comunicato il sindaco Rino Pitanza. “E’ l’inizio – ha commentato il sindaco uscente – di una serie di interventi che dovranno contestualizzarsi con i bandi del PNRR e continuare quell’opera di interventi che daranno una immagine di rilancio territoriale di cui si ha bisogno.