Caltanissetta, venerdì la presentazione del libro Karìbu, una grande avventura nello Zambia

Si terrà venerdì pomeriggio dalle ore 18.30 nel chiostro della Biblioteca Scarabelli un incontro per la presentazione di Karìbu, un racconto che parla di una grande esperienza e della forza di una donna che ha scelto di viverla.

La presentazione, che si terrà alla Biblioteca “L. Scarabelli” sarà moderata da Maria Grazia Pignataro che intervisterà le autrici Cristina Fazzi e Lidia Tilotta.

Dopo l’introduzione che sarà curata da Sonia Giambalvo interverranno il Console Onorario della Repubblica dello Zambia in Sicilia Gabriele Messina, il Sindaco del Comune di Caltanissetta Roberto Gambino, il Presidente di Casa Famiglia Rosetta Giorgio De Cristoforo.

“Quando decisi di partire non avevo idea di come avrei affrontato la mia vita in foresta – ha raccontato l’autrice Cristina Fazzi (nella foto) -. Potevo immaginarlo vagamente ma scoprii ben presto che la realtà era molto più complessa di quanto avessi pensato nelle notti insonni trascorse nella mia camera preparando il viaggio. I primi tempi sono stati durissimi. Alcune cose che per noi in Italia sono scontate, come ad esempio vedere scorrere l’acqua da un rubinetto o accendere la luce, nel bosco erano vere e proprie conquiste.

Ricordo ancora quando mi ritrovai davanti al pozzo e al secchio con la corda per tirare su l’acqua. Non c’era nemmeno una pompa perché, senza energia elettrica, l’unica cosa da poter utilizzare era la forza delle braccia. Prendevamo l’acqua, la filtravamo da fango e sabbia, la bollivamo e solo dopo potevamo usarla in casa. Quella che restava, invece, serviva per innaffiare l’orto. Nemmeno una goccia poteva andare perduta. Perfino sporcarsi un vestito diventava un problema, visto ciò che occorreva per lavarlo. Scoprii, ad esempio, quanto il carbone, presente solo nei racconti dei miei nonni, nella mia nuova vita fosse fondamentale. Lo era per cucinare, per riscaldarci e perfino per riempire il ferro da stiro. Mi sentivo catapultata nel passato, in un’altra dimensione spazio-temporale”.

L’evento, promosso dal Comune di Caltanissetta e dal Consolato dello Zambia in Sicilia e Infinito Edizioni sarà libero e aperto a tutti.