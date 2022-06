Caltanissetta, ultimo giorno per il Festival New European Bauhaus. Il programma

Ultimo giorno di festa, eventi, cultura e attività laboratoriali organizzati nel centro storico di Caltanissetta.

Il primo appuntamento inizierà alle ore 09.30 fino alle ore 12.30 nella Piazzetta Girgenti di via Palermo con una msotra dell’usato e uno stand delle associazioni operanti nel terzo settore.

Dalle ore 10 e fino alle ore 12, nella Piazzetta “Fuori dagli schemi” alle spalle di piazzetta Girgenti (per raggiungerla basta seguire le frecce rosse affisse ai muri dei palazzi) un incontro nelquale si discuterà de “Il verde e la biodiversità nella progettazione sostenibile”.

Dalle ore 17, in va Barone Lanzirotti (lato corso Umberto I (l’apertura dello spazio formativo e laboratoriale condotto da Legambiente e, proprio come ieri, tutto inizierà con un laboratorio per bambini sulla realizzazione di un giardino verticale. L’incontro durerà fino alle ore 19 quando verrà lasciato spazio alla tavola rotonda con il tempa “Caltanissetta e i suoi quattro quartieri storici, quali strumenti in campo per il constrasto alla povertà e alla desertificazione”.

Alle ore 21, nella piazzetta “Fuori gli schemi”, si chiuderà il Festival con le bande della città di Caltanissetta che hanno organizzato un evento curato da FederEventi.

Una piacevole e divertente conclusione del “Provide for Providence”.

Nella foto: un laboratorio realizzato da Legambiente nel quartiere Angeli