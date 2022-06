Caltanissetta, Poste italiane sempre più green: conclusi i lavori di efficientamento energetico

Poste Italiane compie un altro passo avanti verso l’adozione di approcci sempre più responsabili nell’uso dell’energia e delle risorse naturali.

A Caltanissetta infatti è stata messa a punto una serie di interventi infrastrutturali che coinvolgono l’edificio che ospita la sede della filiale e un ufficio postale. I lavori, ultimati nei giorni scorsi, sono volti a ridefinire l’approvvigionamento energetico per gli impianti di climatizzazione, sostituire quelli esistenti e rimodulare la distribuzione delle postazioni di lavoro in alcune aree dell’edificio.

I lavori di efficientamento energetico hanno consentito l’abbandono dell’uso del gas naturale per il riscaldamento invernale, per la climatizzazione estiva invece si è provveduto alla sostituzione degli impianti centralizzati in favore dell’installazione di singole pompe di calore a servizio dei soli ambienti effettivamente utilizzati.

Il risparmio ottenuto dall’ammodernamento degli impianti di riscaldamento e refrigerazione è notevole e ammonta a circa 470mila kWh per tutta la stagione estiva, l’equivalente della climatizzazione di circa 50 case della superficie di 100 metri quadrati.

L’ottimizzazione degli spazi di lavoro, inoltre, consente uno sfruttamento più razionale dei locali interni, con un risparmio sul mantenimento di circa 1000 metri quadrati.

Sul fronte delle emissioni di anidride carbonica, Poste Italiane si è impegnata entro il 2025 ad una riduzione del 30% e nel 2030 al raggiungimento della Carbon Neutrality, cioè il bilanciamento tra le emissioni di gas serra generate e quelle riassorbite attraverso il piano di rinnovo della flotta aziendale. Entro il 2024, inoltre, è prevista la totale sostituzione del parco veicoli aziendale per un totale di 26mila mezzi green.

In provincia di Caltanissetta sono già 4 i mezzi elettrici, fra tricicli e quadricicli e 13 i veicoli a benzina a basse emissioni messi a disposizione dei portalettere che ogni giorno percorrono migliaia di kilometri per la consegna della corrispondenza e pacchi.

È anche attraverso interventi strutturali come quelli che coinvolgono la sede di Caltanissetta che l’Azienda, da 160 anni al fianco del Paese, ne supporta lo sviluppo in una sempre più urgente ottica di sostenibilità.