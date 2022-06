Caltanissetta. Per domani Fp CGIL annuncia sit-in di protesta di infermieri facenti funzione di coordinatori

CALTANISSETTA. La Fp Cgil , tramite una nota a firma del segretario generale Angelo Polizzi ha comunicato che, a seguito di riunione tenutasi lo scorso 24 maggio con i lavoratori CPS Infermieri facenti funzioni coordinatori UU OO Aziendali dell’ASP di Caltanissetta aderenti alla FP CGIL, è stato indetto un sit-in di protesta per domani giorno 8 giugno 2022 dalle ore 09:00 alle ore 12:00 in via Cusmano 1, con invito a tutti i lavoratori che intendono partecipare.

Per la Fp CGIl : “Le funzioni di coordinamento sono svolte da Infermieri, tecnici sanitari etc. qualificati, con un master in coordinamento per le professioni sanitarie, hanno una notevole professionalità e responsabilità, si occupano di organizzare il personale, di identificare e gestire i processi di lavoro, di controllare l’andamento economico, di verificare la corretta applicazione della normativa sanitaria. Per la quasi totalità di loro senza alcun riconoscimento professionale ed economico

Da troppo tempo – prosegue la nota del segretario generale della Fp CGIL – l’amministrazione non effettua la rotazione degli incarichi attribuiti al personale di comparto e non conferisce questa tipologia di incarichi (coordinatori ex caposala) essenziali per il buon funzionamento della macchina organizzativa per l’erogazione dei servizi sanitari nei Presidi Ospedalieri e nel territorio. Anche questo è lavoro precario e soprattutto non retribuito! E’ ora di dire basta!”.